Fotovoltaico, un anno da record

Nel 2022 è arrivato un boom di nuove connessioni di impianti su tutto il territorio regionale. Pisa guida la corsa: 2.221 allacciamenti

TOSCANA — Il 2022 è stato un anno da record per il fotovoltaico, con oltre 12.700 nuove connessioni di impianti portate a termine in Toscana da E-Distribuzione per un totale di 104 MW, con una crescita del +192% rispetto al 2021. Il territorio provinciale in testa è stato quello di Pisa con la cifra record di 2.221 allacciamenti, pari all’attivazione di circa 6 impianti al giorno per 365 giorni.

I dati sono diffusi proprio da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e che per far fronte all'impennata di richieste ha creato un'apposita task force.

Oltre ai dati c'è l'orientamento, con le domande di allaccio più che triplicate che testimoniano un'impennata nell'interesse fra i titolari di impianti di piccola taglia a immettere in rete l'energia autoprodotta ottenendo risparmi in bolletta e tagliando le emissioni di Co2. Risparmio in euro e benefici ambientali, insomma.

"Oggi, sul territorio regionale oltre 65mila clienti sono ‘prosumer’, ovvero produttori ed allo stesso tempo consumatori di energia elettrica", spiega Enrica Irene Sanguedolce, responsabile di E-Distribuzione per Toscana e Umbria.