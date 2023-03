Giornata dell'acqua, mappa della Toscana assetata

Al Serchio il record del -66% di pioggia ricevuta a Febbraio rispetto alla media storica. Deficit regionale del -57%. I territori in stato di siccità

TOSCANA — Serchio -66% corrispondente a circa 85 millimetri di pioggia ricevuta in meno. Fiora: -62% corrispondente a 42 millimetri in meno. E ancora Arno -54% (circa 43 millimetri in meno), Ombrone grossetano: -52%, (circa 33 millimetri in meno), bacini del Toscana Costa -51% (circa 33 millimetri in meno), bacini della Versilia -67% (circa 92 millimetri in meno).

Nella Giornata mondiale dell'acqua, ecco il viaggio nella Toscana assetata effettuato tramite il rapporto pluviometrico relativo a Febbraio 2023 dal Settore Idrologico e Geologico della Regione Toscana.

Le piogge di Febbraio nei vari bacini toscani (Fonte: Sir)

Impietoso lo stato delle precipitazioni nel mese scorso, "caratterizzato da apporti pluviometrici inferiori alla media sulla totalità del territorio regionale". I dati di cui sopra sono i deficit riscontrati rapportando le quantità di pioggia ai valori di Febbraio del trentennio precedente, ovvero gli anni 1993-2022.

La variazione percentuale delle precipitazioni di Febbraio fra 2023 e serie storica (Fonte: Sir)

La media su scala regionale (pioggia media complessiva) registra un deficit pari a circa il -57%: significa che più o meno sono mancati rispetto alle media storica circa 47 millimetri di pioggia.

Ma non ovunque la siccità morde allo stesso modo. L'elaborazione a 30 giorni mostra valori già di siccità moderata nell'area centro occidentale. E l'estate deve ancora arrivare.

La siccità in Toscana a Febbraio 2023 (Fonte: Sir)

Hanno aiutato le più consistenti precipitazioni di Gennaio: i valori tornano classificati come "vicini alla norma" nelle elaborazioni a 60 giorni, salvo che per una contenuta area costiera del bacino dell'Ombrone.