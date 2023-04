Persone lungo i binari, caos treni fra Toscana e Liguria

L'amica di Julia Ituma in lacrime: «Non so se ci fosse del disagio. Ho il cuore spezzato, ancora non ci credo»

I collegamenti ferroviari sono andati in tilt, con ritardi e cancellazioni, a causa della presenza di persone non autorizzate lungo le rotaie

MASSA — Collegamenti ferroviari in tilt fra Toscana e Liguria per via della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

E' successo sulla linea Pisa-Genova nel tratto fra Massa e Sarzana, e per quasi un'ora a partire da mezzogiorno i treni hanno subito ritardi e cancellazioni. In particolare, fa sapere Rfi, un treno Intercity ha subito rallentamenti fino a 40 minuti, due treni regionali fino a 15 minuti, altri due hanno circolato con limitazioni mentre uno è stato del tutto cancellato.

Individuati gli intrusi, infatti, come spiegato dalla società ferroviaria le forze dell'ordine hanno prescritto la riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato, in prima battuta oggetto di arresto di tutti i treni per obbligo prescritto in casi simili. La circolazione dei treni è tornata regolare solo poco prima delle una.