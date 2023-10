Sotto la pioggia 1.500 "No" alla base militare

Sono arrivati da tutta Italia per il corteo contro la creazione di una base dei carabinieri nel parco di San Rossore. Irruzione di un gruppo nell'area

PISA — Sotto la pioggia in oltre 1.500 per dire no all'ipotesi di creare una base militare dei carabinieri che ne raggruppi varie specialità. L'istutizione del centro sarebbe all'interno dell'area del parco di San Rossore, precisamente nel Cisam di San Piero a Grado nel territorio comunale di Pisa dove un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione, sganciandosi dal corteo.

La protesta era promossa dal Movimento No Base che ha sfilato sotto la pioggia battente. A sfidare il maltempo sono arrivati da tutta Italia con adesioni prevalentemente dall'arcipelago della sinistra radicale e ambientalista, partiti con esponenti ad esempio di Rifondazione Comunista, e associazioni.

Presenti anche i rappresentanti delle comunità palestinesi e curde e varie realtà pacifiste, ecologiste, di opposizione alle grandi opere come i No Tav, movimenti di lotta per la casa e studenti. Ancora, hanno manifestato componenti antimilitariste anche dalla Sardegna e dalla Liguria. E' stata chiesta la chiusura di Camp Darby.

Poi il blitz, con un centinaio di manifestanti che hanno forzato la recinzione dell'area entrando nel Cisam. Pochi metri, poi sono stati circondati dalle forze dell'ordine. Slogan e bandiere, poi hanno abbandonato l'area.