Salvato in Toscana raro uccello acquatico, il primo in Italia

Si tratta di un esemplare di sciabica minore, specie diffusa nell'Africa subsahariana. Trovato a Pisa, è stato curato e poi liberato nell'Oasi Lipu

PISA — Un rarissimo e giovane esemplare di sciabica minore (Paragallinula angulata), conosciuta anche come gallinella d'acqua minore, è stato liberato a Massaciuccoli dopo un periodo di cure al Centro recupero uccelli marini e acquatici (Cruma) della Lipu di Livorno.

Trovato lo scorso 2 Gennaio in un'area urbanizzata alle porte di Pisa, si tratterebbe del primo esemplare di questa specie avvistato in Italia, anche se per l'ufficialità sarà necessario attendere la conferma da parte della Commissione Ornitologica Italiana. L'uccello, spiega la Lipu, "Presentava sintomi neurologici e difficoltà motorie a una zampa, probabilmente a seguito di un trauma da impatto".

Si tratta di un uccello acquatico diffuso nell'Africa subsahariana e la sua presenza in Europa è estremamente rara. Una spiegazione su come questo esemplare sia arrivato in Toscana la fornisce il primo ricercatore dell'Ispra Nicola Baccetti, che attraverso il sito web della Lipu spiega: "I singoli individui di questa specie - si legge- possono avere movimenti imprevedibili, spesso legati a condizioni ambientali sfavorevoli, come, per esempio, i periodi di siccità. Questi uccelli non sono veri e propri migratori, ma possono intraprendere lunghi spostamenti dispersivi".

L'intervento di volontari e veterinari ha salvato l'esemplare, che è stato riabilitato e rilasciato nei giorni scorsi in un’area idonea all'interno della Riserva naturale del Chiarone - Oasi Lipu Massaciuccoli, in provincia di Lucca.