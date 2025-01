Trattori in marcia per difendere l'agricoltura

I lavoratori del settore in presidio per chiedere dichiarazione dello stato di crisi. Domani un grande corteo fino a Viareggio

PISA — Da nord a sud, agricoltori e lavoratori del settore uniti per chiedere la dichiarazione dello stato di crisi del comparto con una mobilitazione che ha coinvolto anche la Toscana.

Una decina i trattori che questa mattina hanno raggiunto l'ingresso dell'A11, al casello di Migliarino Pisano, dove si è svolto uno dei presidi promossi a livello nazionale da Coapi, Riscatto agricolo e Agricoltori italiani. Presidi si sono svolti anche nel Grossetano e nei pressi dell'ingresso del casello dell'A1 Valdichiana.

Domani nuove mobilitazioni: dalle province di Pisa e Lucca un corteo di trattori si metterà in marcia fino a raggiungere il porto di Viareggio. Là la protesta degli agricoltori si unirà a quella dei pescatori. Sempre per domani sono previsti un corteo di mezzi agricoli diretto a Chiusi Scalo, nel Senese, e una manifestazione in piazza Barsanti a Grosseto.