Rincari di hotel e ristoranti, Firenze, Pisa e Pistoia al top

Nel capoluogo toscano le tariffe degli alberghi sono aumentate del 38,5%. Sul fronte ristorazione, Pistoia al settimo posto in Italia

ROMA — A Firenze gli alberghi e le pensioni sono rincarate del 38,5% rispetto alla scorsa estate, a Milano del 30,9%. E' quanto emerge dallo studio dell'Unione Nazionale Consumatori con la classifica completa delle città che hanno registrato i maggiori rincari per i servizi di alloggio e di ristorazione. I dati fanno riferimento al mese di Luglio 2022.

ALBERGHI

Alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù, nel mese di Luglio, sono costati in media nazionale il 12,7% in più rispetto al 2021. I maggiori rincari riguardano alberghi e motel (+16,6%) e le pensioni (+9,4%).

A guidare la classifica della città con i maggiori rialzi nel settore alberghiero è Firenze, con uno spropositato incremento del 38,5% rispetto al Luglio 2021. Al secondo posto Milano, con un incremento annuo del 30,9%. Seguono La Spezia con +27%, Viterbo, +23%, Bari, la prima delle città del Sud con +21,7%. In sesta posizione Venezia con +21,2%, poi Pisa (+19,7%), Lecco e Trieste (entrambe a +19,1%). Chiude la top ten Modena (+18,7%).

Nei primi 35 posti in classifica troviamo altre 4 città toscane: Livorno (14mo posto con un rincaro medio del 18,3%), Siena (16mo posto, +17,7%), Lucca (26mo posto, 13,6%), Grosseto (31mo posto, +11,7%).

Sull'altro versante della graduatoria, 3 le città virtuose in deflazione sono Vercelli (-1,4%), Reggio Emilia (-1,2%) e ancora un capoluogo toscano: Massa-Carrara (-0,5%).

RISTORANTI

Prezzi più alti anche per ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, rivendite di prodotti di gastronomia e rosticcerie: a fronte di un'inflazione annua pari, a livello nazionale, al 4,8%, a Verona i ristoranti hanno applicato prezzi più cari dell'8,8% rispetto a luglio 2021. Al secondo posto troviamo Forlì-Cesena, con +8,1% e al terzo Brescia, +7,9%.

Seguono Palermo (+7,8%), prima città del Sud, poi Gorizia (+7,6%), Sassari (+7,4%), in settima posizione Novara, Trento e la toscana Pistoia (+6,8% per tutte e 3). Chiude la top ten Bologna e Olbia-Tempio (+6,7% entrambe). Al 17mo posto della classifica segnaliamo anche Siena con rincari del 6,2%.

La città più risparmiosa è Lodi (1,4%), in seconda posizione Campobasso (+1,6%). Al terzo posto Teramo (+1,9%).

Qui sotto le classifiche complete dell'Unione nazionale consumatori .

TABELLA 1 - Classifica delle città con i servizi di alloggio più rincarati su base annua

N Città Inflazione annua di luglio 1 Firenze 38,5 2 Milano 30,9 3 La Spezia 27 4 Viterbo 23 5 Bari 21,7 6 Venezia 21,2 7 Pisa 19,7 8 Lecco 19,1 8 Trieste 19,1 10 Modena 18,7 11 Reggio Calabria 18,6 12 Palermo 18,5 13 Napoli 18,4 14 Livorno 18,3 15 Roma 17,8 16 Siena 17,7 17 Campobasso 17,3 18 Como 16,7 18 Ravenna 16,7 20 Cosenza 16,5 21 Gorizia 16,1 22 Bologna 15 23 Brindisi 14,8 24 Ferrara 14,4 24 Olbia-Tempio 14,4 26 Lucca 13,6 27 Torino 13,2 28 Teramo 12,8

ITALIA 12,7 29 Bergamo 11,8 29 Mantova 11,8 31 Grosseto 11,7 32 Rimini 11,4 32 Caserta 11,4 34 Treviso 11 35 Messina 10,9 36 Catanzaro 10,7 37 Terni 10,4 38 Sassari 10,3 39 Padova 9,5 40 Verona 9,4 40 Pescara 9,4 42 Siracusa 9,3 43 Genova 8,9 44 Cremona 8,6 44 Rovigo 8,6 46 Vicenza 8 46 Forlì-Cesena 8 48 Catania 7,9 49 Perugia 7,5 50 Lodi 5,9 50 Cagliari 5,9 52 Arezzo 5,8 53 Imperia 5,7 53 Bolzano 5,7 55 Brescia 5,6 55 Trento 5,6 57 Varese 5,5 58 Aosta 5,1 58 Pordenone 5,1 60 Udine 4,7 61 Biella 3,9 61 Belluno 3,9 63 Ascoli Piceno 3,6 64 Cuneo 3,2 65 Macerata 3,1 66 Pavia 2,3 67 Parma 2 67 Ancona 2 69 Pistoia 1,6 70 Novara 1,5 71 Potenza 1,1 72 Trapani 0,9 72 Caltanissetta 0,9 74 Alessandria 0,7 75 Piacenza 0,6 76 Benevento 0,4 77 Avellino 0 78 Massa-Carrara -0,5 79 Reggio Emilia -1,2 80 Vercelli -1,4

TABELLA 2 - Classifica delle città con i servizi di ristorazione più rincarati su base annua

N Città Inflazione annua di luglio 1 Verona 8,8 2 Forlì-Cesena 8,1 3 Brescia 7,9 4 Palermo 7,8 5 Gorizia 7,6 6 Sassari 7,4 7 Novara 6,8 7 Trento 6,8 7 Pistoia 6,8 10 Bologna 6,7 10 Olbia-Tempio 6,7 12 Cagliari 6,6 13 Lecco 6,5 13 Avellino 6,5 15 Pordenone 6,4 15 Cosenza 6,4 17 Piacenza 6,2 17 Siena 6,2 19 Terni 6,1 20 Ravenna 6 21 Parma 5,9 21 Perugia 5,9 21 Siracusa 5,9 24 Trieste 5,8 25 Imperia 5,7 25 Treviso 5,7