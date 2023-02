Il crollo degli edifici ore dopo il sisma in Turchia: i video ripresi con gli smartphone Il crollo degli edifici ore dopo il sisma in Turchia: i video ripresi con gli smartphone

Spettacoli lunedì 06 febbraio 2023 ore 18:30

A Sanremo la Toscana è nelle cover

Pur se i cantanti toscani non sono in gara per l'edizione 2023 del Festival, sul palcoscenico dell'Ariston non mancherà la canzone Made in Tuscany

SANREMO — A Sanremo per il Festival 2023 la Toscana è principalmente nelle cover. Sì perché quest'anno nessun cantante toscano è in gara nella kermesse che si apre domani sera 7 Febbraio, ma ciò non significa certo che sul palcoscenico dell'Ariston mancherà l'arte Made in Tuscany. Se La Rappresentante di Lista, con la pisan-viareggina Veronica Lucchesi, firma il brano in gara dei Cugini di Campagna, per il resto la presenza toscana sarà nella serata di venerdì 10 Febbraio dedicata alle cover, i brani che hanno fatto la storia della musica più o meno leggera italiana. Uno dei brani in scaletta, intanto, è del repertorio di Gianna Nannini: Rosa Chemical canterà con Rose Villain il brano America. E poi c'è la doppia presenza dei Baustelle che in un caso si incrocia col gruppo empolese dei Bnkr44, che con Sethu ne canteranno il brano Charlie fa surf, mentre nell'altro sarà direttamente in scena. Il gruppo di Montepulciano formato da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini canterà infatti insieme ai Coma_Cose un superclassico della canzone italiana, ovvero Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri.