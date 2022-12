Sette milioni di euro per la montagna toscana

La prima donna premier, il buco nero della Via Lattea, la guerra in Ucraina. Cosa resterà di questo 2022

TOSCANA — Servizi, infrastrutture, salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità, valorizzazione e rilancio dei territori: per questi e altri progetti sono in arrivo 7 milioni per la montagna toscana, provenienti del Fosmit, il Fondo nazionale per lo sviluppo delle montagne italiane.

Nella sua ultima seduta, la giunta regionale ha approvato la tranche toscana del fondo stabilendo di utilizzarla per finanziare gran parte dei progetti presentati nell’ambito del recente bando per la montagna. Sarà possibile scorrere quasi l'intera graduatoria di cui sono già stati finanziati progetti per 2 milioni di euro. Ora questa nuova erogazione consentirà di andare incontro in misura ancor maggiore ai bisogni di Unioni dei Comuni montani e Comuni medesimi.

Nella variegata fattispecie dei progetti - che spaziano dalla tutela e promozione dei territori montani fra salvaguardia di ambiente e biodiversità, sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, valorizzazione dell’energia rinnovabile e prevenzione sul dissesto idrogeologico, viabilità e sentiristica - l'obiettivo comune che si persegue è quello del contrasto allo spopolamento della montagna.

“E’ un pacchetto di interventi molto vasto che gli enti locali hanno predisposto tenendo conto delle esigenze più sentite sui territori”, ha dichiarato la vicepresidente della giunta regionale Stefania Saccardi. “Questi fondi – ha proseguito - andranno quindi a sostenere in maniera significativa la qualità della vita e le condizioni di sviluppo di queste aree. I territori montani, questo l’obiettivo finale, devono diventare sempre più un elemento di crescita economica e sviluppo sociale".