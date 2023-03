A1 e A11, una girandola di chiusure

Annunziata sbotta con Roccella: «Avete la responsabilità di fare queste leggi, c...o». Poi le scuse in diretta

Allacciamento, area di servizio, casello: sui tratti toscani della rete autostradale si annunciano lavori in notturna con variazioni per gli utenti

TOSCANA — La data da segnare in agenda è quella della notte fra il 22 e il 23 Marzo, quando sulla rete autostradale nei tratti toscani sono in programma lavori di pavimentazione che porteranno variazioni per l'utenza sia sulla A1 Milano-Napoli che sulla A11 Firenze-Pisa nord.

I lavori si svolgeranno fra le 22 di mercoledì 22 Marzo e le 6 di giovedì 23 Marzo, e per consentirli saranno adottati provvedimenti di chiusura di cui informa Autostrade per l'Italia. Eccoli in dettaglio.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Pisa ed è diretto verso Bologna. In alternativa viene consigliato di uscire alla stazione di Prato est, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 alla stazione di Calenzano, per proseguire poi verso Bologna.

Sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, per chi proviene da Roma ed è diretto verso Pisa. In alternativa, è suggerito di uscire alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A11 alla stazione di Prato est.

Sarà chiusa la stazione di Firenze nord, in uscita per chi proviene da Roma.In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Calenzano. Nella stessa notte, ma con orario 21-6, sarà chiusa anche l'area di servizio Bisenzio est, situata nel tratto compreso tra Firenze nord e Calenzano, verso Bologna.

Ancora, sempre sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Monte San Savino, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa viene indicato di utilizzare la stazione di Arezzo.