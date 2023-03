L'olio pisano tra i migliori in Italia

Da Calci a Guardistallo, passando per Vicopisano e Buti: l'oro giallo della Provincia protagonista alla fiera nazionale di Olio Capitale

TRIESTE — Quattro aziende portabandiera hanno tenuto alto il nome dell'olio pisano a Olio Capitale, la 15esima edizione della fiera italiana dedicata all'olio extravergine che si è svolta al centro espositivo del porto vecchio di Trieste.

Le imprese che hanno accolto l'invito della Camera di Commercio della Toscana nord ovest a partecipare sono tre vecchie conoscenze, ovvero l'Azienda Agricola Elter di Calci, il Frantoio di Vicopisano e l'Oleificio Sociale di Buti, tutte e tre aderenti al progetto della "Strada dell'olio dei Monti pisani", e la Fop Società Agricola di Guardistallo, alla prima partecipazione in assoluto.

Le quattro aziende hanno diviso uno stand collettivo nella kermesse, durante la quale, insieme ad altre centinaia di etichette tra oli Dop, Igp, biologici, italiani, stranieri, fruttati intensi, medi o leggeri, hanno presentato le loro produzioni di altissima qualità.

"Sono molto felice di una presenza pisana così apprezzata all’interno di un evento di indiscusso pregio come Olio Capitale - ha dichiarato Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio - vogliamo proseguire a essere presenti in tutte le manifestazioni di maggior visibilità dopo i condizionamenti dell’emergenza sanitaria e tornare con decisione a rilanciare il sodalizio strategico tra le specificità agroalimentari e la promozione turistica dei nostri territori".

Proprio per la new entry, la Fop Società Agricola, è arrivata la soddisfazione di essere arrivata in finale nella categoria "Fruttato Intenso", unico olio italiano insieme a produzioni spagnole e slovene. Lo stesso olio di Guardistallo ha inoltre ricevuto la menzione d’onore "Ex Albis Ulivis" dedicata agli oli ottenuti da olive verde chiaro.

Infine, è stata un'altra realtà pisana, l'Associazione assaggiatori e cultori olio extravergine d'oliva di Pisa, a giocare un ruolo fondamentale durante la manifestazione, gestendo l'Oil Bar, frequentatissimo spazio che nella tre giorni fieristica ha dispensato consigli su come assaporare e scegliere un buon olio.