Luis Enrique e l'omaggio alla figlia Xana morta a 9 anni: ecco qual è il significato del disegno sulla t-shirt indossata in finale di Champions Luis Enrique e l'omaggio alla figlia Xana morta a 9 anni: ecco qual è il significato del disegno sulla t-shirt indossata in finale di Champions

Cronaca domenica 01 giugno 2025 ore 10:00

Tamponamento in FiPiLi, code chilometriche

Domenica in salita per gli automobilisti che vanno verso il mare a cercare un posto in spiaggia: fila per incidente tra Montopoli e Pontedera

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO — Il fine settimana con vista 2 Giugno inizia nel peggiore dei modi in FiPiLi, dove migliaia di automobilisti sono in marcia verso il mare. Nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica 1° Giugno, si è infatti verificato un maxi tamponamento e altri incidenti. Il primo è avvenuto tra le uscite di Montopoli e Pontedera, in direzione mare. Secondo le prime ricostruzioni, nell'impatto sarebbero rimaste coinvolte più auto. Di conseguenza, si sono creati già diversi chilometri di coda, ma il traffico va a singhiozzo anche per altri incidenti: come riportato da Muoversi in Toscana, ci sono code anche tra Empoli Est ed Empoli Ovest, tra Santa Croce e Montopoli e, più avanti verso il mare, tra Lavoria e Collesalvetti.