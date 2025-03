Allerta meteo, aperto lo scolmatore dell'Arno

Su tre paratoie dell'opera di presa della Regione: obiettivo alleggerire il carico sul fiume. Continua imperterrita la pioggia lungo il suo corso

PONTEDERA — È stato aperto attorno alle 16 lo scolmatore dell'Arno a Pontedera, con tre paratoie su quattro dell'opera di presa che sono state spalancate per consentire il deflusso del fiume. L'obiettivo è quello di alleggerire l'ondata di piena su Pisa.

Il provvedimento era stato anticipato in una riunione dei sindaci della Valdera nella tarda mattinata e confermato, in via ufficiale, anche dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

"È stato aperto lo scolmatore per gestire il deflusso delle acque in seguito alle forti precipitazioni - ha spiegato il sindaco di Pontedera Matteo Franconi - il monitoraggio del territorio prosegue in collaborazione con volontari e autorità competenti. Invitiamo tutti alla massima prudenza".

Lo scolmatore di Pontedera

"Grazie allo scolmatore aiuteremo l'Arno a defluire, dando così una mano a Cascina e Pisa - ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale giunto a Pontedera per l'apertura dello scolmatore - restiamo a casa, saranno ore complicate. Alla fine, sono sicuro, che grazie ai volontari e alla Protezione Civile ne usciremo insieme".

Poco prima dell'apertura delle paratoie dello scolmatore, la Regione aveva già disposto anche l'apertura delle casse di espansione del bacino di Roffia lungo l'Arno, nel territorio comunale di San Miniato.