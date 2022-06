Base militare, Fratelli d'Italia la vuole a Pisa

Per il consigliere regionale Diego Petrucci l'ipotesi della Tenuta Isabella, avanzata da Eugenio Giani, "è al limite dell'irresponsabilità"

PONTEDERA — “Siamo letteralmente basiti - così Diego Petrucci, consigliere pisano di Fratelli d'Italia in Regione Toscana - per la proposta del Governatore Giani che, al tavolo di confronto tra Comune-Regione-Parco-Ministero, ha lanciato l’ipotesi di realizzare la base dei Carabinieri non a Pisa ma a Pontedera".

"E’ una proposta al limite dell’irresponsabilità - ha aggiunto Petrucci, a riguardo della Tenuta Isabella - trattandosi di un’area privata, nel Comune di Pontedera, che per di più sembrerebbe essere oggetto di interesse da parte del Tribunale. Come può, dunque, essere una proposta credibile e fattibile?"

"La base si deve fare a Pisa - ha quindi ribadito il consigliere regionale di Fdi - adottando la miglior soluzione possibile. I Comitati del No rappresentano solo una minoranza, rumorosa, certo, ma molto poco rappresentativa del tessuto socio-economico cittadino”.

Petrucci, tra l'altro, nei giorni scorsi ha visitato alcuni degli immobili storici abbandonati di Coltano, auspicando un loro recupero attraverso il progetto della Difesa per l'Arma dei Carabinieri.