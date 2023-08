Caos in FiPiLi, maxi coda dopo l'incidente

Scontro tra veicoli all'uscita di Pontedera-Ponsacco: fila chilometrica e disagi sotto il grande caldo per moltissimi automobilisti

PONTEDERA — Almeno 4 chilometri di fila, in risoluzione dopo un'ora, sono stati segnalati dal portale Muoversi in Toscana tra le uscite di Pontedera est e Pontedera-Ponsacco.

A causare la lunga coda è un incidente avvenuto attorno alle 16,30 all'altezza dell'uscita di Pontedera-Ponsacco con direzione Livorno.

Come riportato dal personale del 118, intervenuto con automedica, gli occupanti delle auto coinvolte sono tutti fuori dai veicoli. Si resta in attesa che i mezzi vengano rimossi dalla carreggiata per consentire lo scorrimento del traffico.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gestire lo scorrimento: permangono infatti code a tratti.