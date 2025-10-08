No Valdera Avvelenata sostiene Bernardeschi

La Mole, Vittorio Emanuele II, Superga e la luna in un unico scatto, ecco come è stato realizzato dal fotografo Valerio Minato

Tra i candidati della lista Toscana Rossa a sostegno di Antonella Bundu, il coordinamento di associazioni sceglie Antonio Bernardeschi

PROVINCIA DI PISA — Il coordinamento di No Valdera Avvelenata, in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 Ottobre, ha annunciato il suo appoggio per Antonio Bernardeschi, candidato nel collegio di Pisa nella lista di Toscana Rossa, che sostiene Antonella Bundu come presidente della Regione.

"Non voteremo per coloro che hanno autorizzato che la Valdera diventasse la pattumiera della Toscana - hanno specificato - Antonio Bernardeschi ha lottato assieme a noi contro l'amianto alla Grillaia, il Keu, l'ampliamento delle discariche, la costruzione della base militare nella tenuta Isabella e il progetto dell'ossicombustore di Peccioli".

"Insieme ci siamo battuti contro la privatizzazione dei beni comuni, rivendicando una diversa politica sociale, a cominciare dalla sanità pubblica capace di garantire a tutti la possibilità di potersi curare - hanno aggiunto - inoltre, si è impegnato per la pace, contro il continuo aumento della spesa militare. E insieme lottiamo contro il vergognoso genocidio che lo Stato terrorista di Israele sta compiendo".

"Sosteniamo Toscana Rossa per costruire una politica sociale dal basso, prima che venga regalata alla destra - hanno concluso - perché ci basiamo sui fatti, non sulle promesse".