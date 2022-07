Incendio a Filettole, "Situazione sotto controllo"

Il sindaco Angori fa il punto sull'incendio divampato tra i boschi della frazione, uno dei numerosi fronti di fuoco che stanno interessando la Toscana

VECCHIANO — "La situazione a Filettole resta al momento sotto controllo". Lo scrive su Facebook il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori facendo il punto sull'incendio divampato martedì tra i boschi della frazione, uno dei numerosi fronti di fuoco che in questi giorni stanno interessando la Toscana.

"Nel pomeriggio - spiega il sindaco- si era riacceso un piccolo fronte fiamma lato provincia di Lucca prontamente tenuto sotto controllo dall'elicottero che continua ad essere presente, e che prontamente ha sganciato nel bosco sulle prime riprese. Le persone evacuate di via Marconi sono rientrate ieri; le persone invece evacuate di Laiano e le Muracce sono state fatte rientrare oggi. Da una stima maggiormente precisa del perimetro, sono andati in fumo in totale 90 ettari di bosco (e non circa 120 come comunicato ieri, ndr)".

"Durante la prossima notte - conclude il sindaco- sarà mantenuto il presidio della zona a cura delle squadre Aib con il supporto dei vigili del fuoco".