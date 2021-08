Trasporto pubblico, "Più accessibilità"

Un piano di ricognizione per l'accessibilità e la sicurezza delle fermate del Tpl sul territorio: è la richiesta unanime del Consiglio Comunale

VECCHIANO — Approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio Comunale di venerdì 6 agosto l'ordine del giorno presentato congiuntamente da Insieme per Vecchiano e Rinnovamento per il Futuro con il quale si chiede alla Regione Toscana e al nuovo gestore un piano di ricognizione e di programmazione per l'adeguamento progressivo delle fermate e delle relative aree di sosta in termini di sicurezza e di accessibilità, che riguardi l'intera area pisana.

Un nuovo passo avanti dopo il lavoro portato avanti in questi mesi dall'amministrazione comunale di Vecchiano. "Il documento ci impegna, infatti, a proseguire nell'opera di ricognizione e dialogo con la Provincia di Pisa e la Regione Toscana e il nuovo gestore del trasporto pubblico locale, che come Amministrazione Comunale abbiamo già avviato da mesi attraverso anche uno stato di ricognizione delle pensiline e delle aree di sosta presenti sul territorio comunale. In tale contesto è prevista a stretto giro la partenza di un intervento di rifacimento della segnaletica orizzontale", spiega il Sindaco Massimiliano Angori.

"La richiesta della manutenzione, adeguamento normativo e di sicurezza e di accessibilità è sempre stata al centro delle politiche sulla mobilità di questi anni, da parte di tutti i comuni della provincia di Pisa, anche in virtù di territori strutturalmente più complicati e periferici rispetto alle maggiori destinazioni richieste. Inoltre, l'approvazione unanime di questo documento mette al centro dell'attenzione l'importanza che hanno sempre avuto per la nostra Amministrazione Comunale le politiche di inclusione e accessibilità nei confronti di tutte le fasce della popolazione."