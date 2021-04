Infrastrutture per la costa, 4 sindaci al tavolo

Aggressioni e rapine: il «branco» in azione all'Arco della Pace

I primi cittadini di Pisa, Livorno, Lucca e Firenze si sono incontrati per dar vita ad un percorso comune, finalizzato ad attrarre investimenti

PISA — Se è vero che la costa toscana ha bisogno di infrastrutture e che i soldi del Recovery Plan sono un'opportunità da non lasciarsi sfuggire, ecco che oggi si sono seduti attorno allo stesso tavolo i sindaci Michele Conti (Pisa), Luca Salvetti (Livorno), Alessandro Tambellini (Lucca) e Dario Nardella (Firenze), pronti per una volta a mettere da parte questioni politiche o di campanile. "Stamattina con i sindaci di Livorno, Lucca e Firenze - ha fatto sapere il primo cittadino pisano - ci siamo confrontati su infrastrutture, mobilità e trasporto pubblico locale stilando un documento comune".

"Abbiamo una grande opportunità in questa fase di progettazione della ripartenza - ha sottolineato Conti -, non dobbiamo sprecarla: il momento è favorevole per chiedere che siano finanziati gli interventi necessari allo sviluppo della nostra Regione e lo possiamo fare superando i campanili e trovando sinergie fra le città toscane".

"Si è costituito un gruppo tecnico operativo, coordinato dagli assessori alla mobilità dei nostri Comuni, per creare una road map che porti a risultati concreti. Lo sviluppo infrastrutturale della Toscana vuol dire più opportunità, più lavoro, più turismo" ha concluso il sindaco di Pisa.