Verso Pisa-Catanzaro, designato l'arbitro

Sarà Daniele Perenzoni di Rovereto ad arbitrare il match di mercoledì sera alle 20.30 dell'Arena Garibaldi. Un solo precedente con i nerazzurri

PISA — È ufficiale la designazione arbitrale per il match di Serie B tra Pisa e Catanzaro, valido per l’undicesima giornata di campionato. La sfida, in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 20:30 all'Arena Garibaldi, sarà diretta da Daniele Perenzoni di Rovereto, scelto dal designatore Gianluca Rocchi.

A completare la squadra arbitrale ci saranno Andrea Zingarelli di Siena e Marco Ceolin di Treviso nel ruolo di guardalinee, mentre il quarto uomo sarà Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta. Al Var opererà Gianpiero Miele di Nola, assistito da Oreste Muto di Torre Annunziata.

I precedenti con il Pisa. Per il direttore di gara trentino, sarà la seconda volta a dirigere una partita dei nerazzurri. L'unico precedente risale alla scorsa stagione, quando arbitrò la gara in trasferta contro il Venezia, conclusa con un pareggio per 1-1. Quella partita segnò l'ultima gara della breve era Maran sulla panchina pisana.