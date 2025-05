Festa della Repubblica a teatro per i diciottenni

L'amministrazione comunale di Vicopisano celebra l'anniversario il 3 Giugno, consegnando la Costituzione ai neo-diciottenni residenti

VICOPISANO — Per il terzo anno l'amministrazione comunale di Vicopisano sceglie di celebrare la Festa della Repubblica consegnando la Costituzione ai neo-diciottenni residenti nel Comune e dialogando su alcuni articoli e principi insieme a Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana e ad Andrea Kaemmerle, direttore artistico di Guascone Teatro. L'appuntamento è al Teatro di Via Verdi, il 3 Giugno, alle 18,15.

Introdurranno la sindaca del Parlamento degli studenti e delle studentesse, Chiara Grilli, e l'assessore Juri Filippi, ideatore dell'evento. "La Repubblica, la democrazia, i valori che ne sono alla base, conquistati e affermati con difficoltà, non possiamo darli, purtroppo, - ha sottolineato Filippi - per acquisiti per sempre. Hanno bisogno, invece, di essere protetti, difesi e tutelati. Ed è vero che la Repubblica e la democrazia, talvolta, possono avere lentezze, comportare anche fatiche per i cittadini, ma nessun problema potrà mai superare la bellezza di ciò che assicurano, il diritto di poter esprimere la propria opinione liberamente, la cittadinanza di ognuno e di ognuna di noi. Consegnando la Carta Costituzionale ai ragazzi, vogliamo parlare con loro, grazie a Bernard Dika e ad Andrea Kaemmerle, di tutte le opportunità e di tutti i diritti che la Costituzione garantisce, della cittadinanza attiva, della possibilità di partecipazione alla cosa pubblica, dando un contributo declinato in innumerevoli modi".