Mirko e Vanessa, sposi che regalano alberi

La coppia ha deciso di donare al Comune 100 alberi per il proprio matrimonio, oltre a uno per ogni invitato: "Un gesto per ricambiare quanto ricevuto"

VICOPISANO — Per il matrimonio un regalo da 100 alberi e altrettanti per tutti gli invitati al loro giorno speciale. Lo hanno fatto Mirko Palazzetti e Vanessa Noirjean, che in nell'occasione più importante della loro vita hanno deciso di contribuire a rendere più verde il territorio dove vivono, ovvero Vicopisano.

Grazie ai parenti, agli amici e agli invitati, oltre che dell'amministrazione comunale, della cooperativa Arnera e del Consorzio 1 Toscana nord, che hanno aderito al progetto di Mirko e Vanessa, il regalo di matrimonio degli sposi alla comunità è diventato realtà.

"È stata una vera festa - hanno detto il sindaco Matteo Ferrucci e l'assessore alle Politiche giovanili Juri Filippi - quello di Vanessa e Mirko è un atto d'amore per il territorio, che si inserisce perfettamente nella visione della nostra amministrazione, che ha già piantato 700 alberi e che abbiamo accolto e supportato con convinzione ed entusiasmo. Abbiamo avuto anche il privilegio di mettere a dimora alcune piante, di prendere parte alla festa".

Il sindaco Ferrucci impegnato nella piantumazione

"Questo spazio che ha accolto le piante, in località Le Risaie, è una nursery dove riceveranno ogni cura e attenzione per crescere - hanno aggiunto - tra circa due anni saranno spostati nel territorio, in vari punti. E sarà un'altra festa anche questa, grazie a Vanessa e Mirko".

La nursery per gli alberi

Naturalmente, alla piantumazione di alcuni degli alberi erano presenti anche i due sposi. "Quando la vita ti dà tutto questo pensiamo che sia giusto rendere qualcosa in cambio - hanno spiegato Mirko e Vanessa -la vera felicità è condivisione e il progetto degli alberi nasce proprio per questo, per lasciare qualcosa di concreto alle nuove generazioni: noi ce ne andremo, ma gli alberi resteranno".

Un momento della piantumazione

"Ogni nostro più piccolo gesto può essere responsabile della bellezza o della bruttezza del nostro tempo, basta applicare queste parole al quotidiano per regalarci, e regalare, un mondo migliore - hanno concluso - grazie infinite a chi ci ha supportato".