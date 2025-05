A Calci il 5x1000 per gli affitti

Il Comune rilancia l’appello ai cittadini: anche quest’anno i fondi saranno usati per sostenere le famiglie in difficoltà con l'affitto

CALCI — Anche quest’anno il Comune di Calci ha deciso di destinare l’intero ammontare del 5x1000 raccolto grazie ai cittadini al sostegno del "Contributo Affitto". Una scelta che si conferma ormai da tempo e che, nelle parole dell’amministrazione, “serve a colmare l’azzeramento del fondo nazionale deciso dal governo”.

Da due anni, infatti, il sostegno all’affitto è garantito solo da fondi comunali e da un piccolo contributo della Regione Toscana. L’intervento, pensato per aiutare i nuclei familiari con reddito basso, è considerato “una misura essenziale” per la tenuta sociale del territorio. L’amministrazione invita tutti i residenti della Valgraziosa a scegliere in modo consapevole come destinare questa quota della propria tassazione. “Il 5x1000 viene comunque trattenuto, ma se non si firma resta allo Stato. È importante scegliere, meglio ancora se a favore del proprio Comune o di associazioni del territorio”, spiegano dal Municipio.

Negli ultimi anni la fiducia dei cittadini verso l’uso di questi fondi è cresciuta. Le donazioni hanno superato quota 6mila euro annui, cifra che viene interamente impiegata per ridurre il peso del canone d’affitto sulle famiglie in maggiore difficoltà. Per devolvere il 5x1000 al Comune di Calci basta una firma nel riquadro dedicato della dichiarazione dei redditi, senza bisogno di indicare codici fiscali.