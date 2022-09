A Pisa i campionati italiani di petanque

Ad ospitare le gare, in programma questo fine settimana, saranno i campi del Centro universitario sportivo. Attesi oltre 40 atleti da tutta Italia

PISA — Oltre 40 atleti da tutta italia e due giorni di gare sui campi all'aperto del Cus per contendersi i titoli dei Campionati Italiani Individuali di Bocce Petanque Femminile A e Maschile D, che si disputeranno sabato 10 e domenica 11 Settembre.

I campionati sono organizzati da Pisa Bocce con il patrocinio del Comune di Pisa.

A contendersi i titoli in palio saranno le migliori 10 atlete italiane di categoria A e 31 atleti di categoria D, tra cui 3 rappresentanti di Pisa Bocce (Carlo Lazzeroni, Mario Di Ruscio e Michele Di Ruscio) e la fiorentina Enza Lombardi dell’US Affrico. I partecipanti saranno a Pisa dopo essersi aggiudicati le fasi regionali. Giocatrici e giocatori arrivano da tutta Italia: dall’Emilia Romagna, dal Lazio, dalla Campania, dal Friuli Venezia Giulia, con una prevalenza delle regioni del Nord Ovest (Piemonte e Liguria) dove la specialità boccistica Petanque ha da sempre tantissimi appassionati ed esprime i migliori atleti.

Per Pisa Bocce un modo anche per ricordare il vicepresidente Mario Gioli, scomparso a fine Luglio, che ha contribuito alla costituzione del comitato organizzatore di questo evento.

Sarà una prima volta per molti aspetti. In Toscana, dopo tanti eventi della specialità tricolori della specialità Raffa, si gioca un Campionato Nazionale di Petanque targato Federazione Italiana Bocce. La società Pisa Bocce dal canto suo organizza il suo primo evento di tale portata, in occasione del decennale della nascita.