Il Pisa torna in Serie A dopo 34 anni

La squadra di Inzaghi perde in Puglia contro il Bari, ma il risultato dello Spezia con la Reggiana permette di festeggiare la promozione in anticipo

PISA — Doveva essere una festa e festa è stata. Il Pisa perde con il Bari, ma non conta ai fini della gioia che si respira per le strade del centro, all'Arena, dov'è piazzato il maxischermo e in Puglia, con i 1290 tifosi assiepati sugli spalti. Segna l'ex Nicholas Bonfanti, ma è la Reggiana a regalare la Serie A con il successo contro lo Spezia. In serata la squadra è attesa all'Arena Garibaldi, alle 21.30 circa, per festeggiare la promozione. I nerazzurri tornano in Serie A dopo 34 anni.

Prima del match. L’Arena è piena, i sei maxischermi sono accesi. Cinque li ha messi il Comune con la Prefettura. Pisa e Bari distano 750 chilometri, ma il tifo è uno solo: dentro lo stadio e nel settore ospiti del San Nicola. Inzaghi ha chiesto l’ultimo sforzo. Basta un punto per andare in Serie A. Potrebbe bastare anche perdere, se lo Spezia non vince con la Reggiana. In campo un po’ di turnover: in difesa gioca Bonfanti con Canestrelli e Caracciolo. Davanti a Semper. Sernicola a sinistra al posto di Angori, Touré a destra. In mezzo Marin e Abildgaard. Sulla trequarti Moreo e Tramoni. Davanti c’è Meister.

Primo tempo. La gara parte subito con il Bari più aggressivo. Al 3’ Marin chiude bene un cross basso, Semper è attento. All’8’ contropiede dei padroni di casa, Olivieri mette in mezzo e solo un rimpallo evita l’autogol, ma sul corner seguente arriva il vantaggio con Bonfanti che svetta e batte Semper. Al 15’ arriva la doccia fredda anche da Reggio: Spezia in vantaggio, promozione rimandata. Il Pisa prova a reagire. Maita ci prova da fuori al 18’, palla fuori. Al 22’ è Lasagna a impensierire Semper, che si rifugia in angolo. I nerazzurri crescono dopo la mezz’ora: al 29’ Touré di testa impegna Radunovic su cross di Tramoni, poi Meister viene chiuso in uscita dal portiere al 38’. Il clima si accende al 41’ con il pareggio della Reggiana: esplode l’Arena Garibaldi, il Pisa è di nuovo con un piede in Serie A. Negli ultimi minuti del tempo ci sono due occasioni: prima Moreo di testa manda alto su cross di Touré, poi sempre lui, servito da Sernicola, colpisce bene ma Radunovic compie un miracolo e salva l’1-0.

Secondo tempo. Tutto ancora aperto, ma con un occhio a Reggio Emilia. La ripresa comincia con due cambi per Inzaghi: dentro Angori per Sernicola e Piccinini per Abildgaard. Il Pisa non forza, ma tiene il campo. Intanto a Reggio arriva il 2-1 della Reggiana. L’Arena esplode, la promozione è a un passo. La partita si trascina senza grandi scossoni. Al 62’ Touré ci va vicino: cross di Angori, colpo di testa che sfiora il palo. Al 66’ fuori Meister, dentro Lind. Poco dopo, da una punizione di Angori, Radunovic blocca con fatica dopo una deviazione. Inzaghi si gioca anche l’ultima carta: Arena al posto di Giovanni Bonfanti, cambio offensivo. Il Pisa cerca di recuperarla. Allo stadio e sui maxischermi si comincia a sentire il conto alla rovescia. Poi il triplice fischio. Il Pisa perde, ma è Serie A. Festa vera, ovunque.

TABELLINO BARI-PISA

Bari (3-5-1-1): Radunovic; Vicari, Obaretin, Mantovani; Pucino, Maita (88' Bellomo), Benali (66' Lella), Oliveri (66' Favasuli), Dorval; Lasagna (78' Novakovich), N.Bonfanti (66' Maggiore). a disp.: Pissardo, Marfella, Tripaldelli, Maiello, Falletti, Pereiro, Saco. All. : Longo.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti (78' Arena); Touré (74' Morutan), Abildgaard (46' Piccinini), Marin, Sernicola (46' Angori); Moreo, Tramoni; Meister (66 'Lind). A disp.: Nicolas, Loria, Hojholt, Rus, Solbakken, Castellini, Calabresi. All.: Inzaghi.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Reti: 9' N. Bonfanti

Ammoniti: Maita, Radunovic, Benali, Favasuli

Note: Inzaghi, ammonito, salterà la prossima partita. Espulso Moreno Longo. 15.249 spettatori (7.154 abbonati; 1.290 tifosi ospiti, esaurito settore). Recupero 3' pt, 5' st