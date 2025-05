​Bilancio regionale, fondi a Pisa e Volterra

Parlano Paladini e Stella, “Tutte le risorse grazie a Forza Italia per imprese pisane e restauro delle mura medievali”.

PISA — Con l’ultima variazione al bilancio regionale, arrivano nuovi fondi anche per la provincia di Pisa. A darne notizia sono Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia, e Marco Stella, capogruppo in Consiglio regionale e segretario toscano del partito. I due esponenti azzurri rivendicano il risultato come frutto di un lavoro portato avanti dentro e fuori dall’aula regionale.

“Grazie al lavoro di dialogo di Forza Italia sul territorio e nelle istituzioni – ha detto Paladini – sono stati stanziati contributi attesi da tempo. In particolare per le attività economiche di Pisa e per il restauro delle mura di Volterra, patrimonio storico che merita di essere tutelato”.

Secondo Stella, si tratta di un bilancio “che contiene interventi positivi per diversi territori della Toscana”. “Abbiamo scelto di sostenere le misure che vanno nella direzione giusta – ha spiegato – votando a favore delle parti che riteniamo utili alla comunità. Allo stesso tempo non abbiamo dato il nostro assenso su quanto giudichiamo sbagliato”.