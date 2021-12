Lorenzo sindaco ed Elvira vice

Si è insediato il nuovo consiglio comunale dei ragazzi. Nella prima seduta l'elezione di sindaco e vicesindaco, Lorenzo Rossi ed Elvira Ceccotti

CALCI — Sindaco Leonardo Rossi, vicesindaca Elvira Ceccotti, consiglieri, Anxhela Cela, Niccolò Donati, Marta Fruzzetti, Kristian Gottardo, Matteo Logli, Isabella Morini, Aurora Pelvi, Dejan Rampulla, Aaron Smith e Viola Valdrighi. Questa la composizione del nuovo consiglio comunale dei ragazzi, appena insediatosi.

In base alla legge 285 del 28 Agosto 1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) il Comune di Calci, a partire dal 2019, promuove il consiglio comunale dei ragazzi come luogo di partecipazione democratica al fine di avvicinare ancora di più gli studenti della scuola secondaria di primo grado "Giunta Pisano" al dialogo con le istituzioni su temi che li riguardano direttamente e su tematiche essenziali quali l’ambiente, la cultura, le politiche giovanili, lo sport e, più in generale, la vita del paese.

Un’opportunità accolta con entusiasmo dagli insegnati e dai ragazzi che, sull’onda della prima e della seconda esperienza, hanno ribadito in sala consiliare la loro voglia di coinvolgimento nelle “decisioni” inerenti i giovani e la comunità grazie ad un dialogo costruttivo ed aperto con le istituzioni e il mondo dei "grandi".

Il consiglio dei ragazzi ha funzione di proposta ma anche un piccolo budget del bilancio comunale da gestire per iniziative proprie. E tante sono le attività e gli obiettivi messi a segno durante i precedenti anni di “consiliatura dei piccoli”; dall’essere in prima linea negli eventi commemorativi del paese al fianco delle istituzioni, a iniziative a favore dell’ambiente come giornate di pulizia o la distribuzione di “Cikko” ai fumatori del paese per evitare la dispersione di mozziconi di sigarette e ancora l’acquisto di una rastrelliera per biciclette collocate all’esterno della scuola e di strumentazione per i laboratori scolastici. E, non ultima, la donazione per la “SpesaSOSpesa” da destinare, durante la prima ondata pandemica, alle famiglie più bisognose di Calci.