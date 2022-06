Il Consiglio regionale per il Certosa Festival

La rassegna in partenza il prossimo 8 Luglio potrà contare sul sostegno del Consiglio regionale: "Valorizziamo il territorio della Valgraziosa"

CALCI — Anche il Consiglio regionale della Toscana parteciperà alla realizzazione del Certosa Festival. L'organo di rappresentanza, infatti, ha disposto la concessione di un contributo dal proprio bilancio per il 2022.

"Già dallo scorso anno, insieme alla direzione artistica del Certosa Festival, avevamo avviato uno stretto dialogo con il Consiglio regionale e, in particolare, con il presidente Antonio Mazzeo, per un forte rilancio della manifestazione dopo due anni di pandemia - hanno spiegato la presidente Monti Pisani di Confesercenti Toscana nord Laura Grassi e il responsabile Area pisana Simone Romoli - la procedura per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi prevede che debba essere presentata da alcune categorie, quali ad esempio le amministrazioni comunali. Abbiamo quindi sottoposto la nostra proposta al Comune di Calci che si è attivato per la progettazione".

"Non possiamo che ringraziare il Comune per essersi messo a disposizione di questa nostra iniziativa, nell'interesse della valorizzazione turistica del territorio e dell'asse commerciale attraverso la crescita della manifestazione - hanno aggiunto - a questa siamo legati da diversi anni con la promozione dell'iniziativa Con il Certosa Festival grazie alla compartecipazione della Camera di Commercio e di Terre di Pisa, che punta a collegare le attività commerciali del Centro commerciale naturale con la Certosa e il festival".

"Adesso - hanno concluso - metteremo a frutto questa importante concessione, in accordo con il Comune e con la direzione artistica del Certosa Festival, destinandola a portare ancora più prestigio alle iniziative in programma nella prossima rassegna".