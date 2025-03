Calci, in arrivo il contributo affitto 2024

Sessanta famiglie riceveranno il sostegno economico garantito dal Comune, nonostante l’azzeramento del fondo nazionale da parte del Governo

CALCI — Sessanta famiglie del territorio stanno ricevendo in questi giorni il “Contributo Affitto” per l’anno 2024, una misura che il Comune di Calci ha deciso di confermare con risorse proprie, nonostante l’azzeramento del fondo nazionale operato dal Governo. Un impegno concreto per garantire un aiuto fondamentale a chi vive in affitto con un reddito basso e che, in molti altri comuni, si è visto privare di questo supporto.

Lo stanziamento complessivo ha superato i 50mila euro, grazie ai quasi 40mila euro messi a disposizione dall’amministrazione, ai quali si sono aggiunti circa 7mila euro dalla Regione Toscana e una donazione privata di 5mila euro da parte di una famiglia calcesana. Risorse che hanno permesso non solo di mantenere il contributo, ma di erogarlo in misura superiore rispetto al 2023, coprendo tutte le domande ricevute e garantendo ai beneficiari il massimo importo possibile.

“Auspichiamo che per il futuro il Governo nazionale torni a stanziare le risorse necessarie ad aiutare le famiglie a basso reddito che vivono in affitto, senza lasciare soli i Comuni, con sempre minori disponibilità economiche anche per i nuovi tagli imposti sempre dal Governo, a dover garantire questa importante misura sociale, negli anni divenuta strutturale e sui cui i nuclei familiari devono poter contare” hanno dichiarato il sindaco Massimiliano Ghimenti e la vicesindaca con delega alle politiche sociali, Valentina Ricotta.