Pacchetto scuola per 75 famiglie calcesane

Le risorse stanziate da Regione e Comune garantiranno il massimo contributo erogabile per le spese relative a libri, materiale e servizi scolastici

CALCI — Sono 75 le famiglie calcesane che riceveranno il Pacchetto scuola per l'anno educativo 2024-2025. Regione e Comune hanno messo in campo risorse che, anche quest'anno, garantiranno il massimo contributo erogabile, 300 euro pro capite, per ogni nucleo che ne ha fanno richiesta e che rientra nei limiti Isee previsti dal bando.

La misura eroga un aiuto economico alle famiglie meno abbienti con figli in età scolare, a parziale rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, materiale didattico e per i servizi scolastici di mensa e scuolabus.

La Regione Toscana invierà al Comune di Calci circa 10mila euro, con i quali è possibile garantire quasi il 50 per cento del fabbisogno economico 2024/25. Somma alla quale si aggiungono 11mila euro stanziati dal Comune di Calci che, integrando le risorse regionali, consentiranno di erogare il massimo contributo previsto dal bando a tutte le famiglie che ne hanno diritto e che rendiconteranno le spese sostenute.

"Come Comune, con delibera di giunta, abbiamo destinato a questa misura sociale ben 11mila euro - annunciano il sindaco, Massimiliano Ghimenti, e la vicesindaca con delega al sociale, Valentina Ricotta -. Siamo infatti consapevoli dell'importanza di queste misure per tante famiglie calcesane, che devono poter contare su validi sostegni economici. In particolare quando parliamo di scuola, di educazione formale e non formale dei nostri ragazzi e di diritto allo studio, che sono e resteranno priorità nella nostra azione amministrativa".