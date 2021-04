Scuola e Covid, un tampone al mese

Le farmacie di Calci hanno aderito alla campagna di screening. Oltre 100 tamponi rapidi già effettuati nel tendone in via Tozzini

CALCI — Gli studenti di ogni ordine e grado, i loro familiari e il personale scolastico. A loro è rivolta la campagna di screening Scuole sicure, promossa dalla Regione.

All'iniziativa, frutto di un accordo tra Regione Toscana e le organizzazioni sindacali Federfarma e Cispel, hanno aderito anche le due farmacie di Calci, Pacini e La Gabella, che hanno allestito due appositi tendoni.

E’ previsto un tampone rapido al mese, gratuito e su prenotazione, per gli studenti (dai nidi d’infanzia all’Università), i loro genitori e altri familiari conviventi e i nonni anche se non conviventi, il personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni e il personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeF.



Alla farmacia La Gabella di via Ettore Tozzini il servizio è attivo da una settimana, con oltre 100 tamponi rapidi già effettuati. I tamponi vengono effettuati, previa prenotazione, al numero 050.936340, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.



Alla farmacia Pacini il servizio in drive-through è attivo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18 previa prenotazione al numero 050.938487 dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La tensostruttura è stata allestita in località San Vito, nell’area retrostante alla zona Coop.





Entrambe le farmacie effettuano anche tamponi rapidi su prenotazione per ogni cittadino non rientrante nella categoria sopra elencate, anche non residente nel comune di Calci, al costo calmierato di 22 euro, come previsto dalla Regione.

Per snellire i tempi di attesa le farmacie invitano gli utenti a stampare dal sito della Regione la documentazione richiesta.