"Bilancio senza visione e nessun opera pubblica"

I consiglieri Rollo e Peluso attaccano l'amministrazione su bilancio di previsione e programma dei lavori pubblici: "Futuro incerto per i cittadini"

CASCINA — Il bilancio di previsione 2022-2024, per i consiglieri di opposizione Dario Rollo e Lorenzo Peluso, non è all'altezza. Lo fanno sapere i diretti interessati del gruppo "Valori e impegno civico", che dopo l'approvazione in Consiglio comunale si scagliano contro l'amministrazione.



"Dai banchi dell’opposizione abbiamo criticato e censurato ogni aspetto, sia in termini di incongruenza programmatica con il Documento unico di programmazione, sia in termini sostanziali con l’illogicità di alcune previsioni di entrata e spesa - hanno spiegato - le uniche cose che si notano maggiormente sono una tassazione alta, l’assenza della riorganizzazione del personale nonostante nel programma del sindaco fosse previsto come un intervento prioritario e consulenze esterne per incarichi professionali a dismisura".



"Dov’è il tanto sbandierato cambio di passo? Hanno predisposto e approvato un bilancio senza prospettiva con risorse quasi nulle per turismo e politiche giovanili - hanno proseguito - manca una vera politica fiscale che incentivi le giovani famiglie a rimanere sul nostro territorio e gli imprenditori e i commercianti ad investire su Cascina. Anche quest’anno l’addizionale Irpef viene ritoccata all’insù e nessuna riduzione è stata prevista per le tariffe. E a pagare sono sempre gli stessi".



"Il nostro gruppo si è espresso con voto negativo. Un documento privo di visione, che risulta mediocre anche come manifesto politico di una maggioranza che dichiarava di avere soluzioni in tasca per tutto e invece dimostra incapacità e incoerenza nell'amministrare il territorio - hanno puntualizzato - per non parlare del piano triennale lavori pubblici, nel quale sono state riproposte le stesse voci dello scorso anno, a dimostrazione che nel 2021 nessuna opera pubblica è stata compiuta".



"La speranza degli attuali amministratori, ribadita anche quest’anno, è attendere l’approvazione del bilancio consuntivo e magari poter utilizzare il tesoretto lasciato loro in dote nel recente passato - hanno concluso - d’altronde gli unici lavori visti nell’ultimo anno e mezzo sono quelli pianificati e finanziati dalla passata amministrazione. Il futuro è sempre più incerto e cupo per i cittadini cascinesi".