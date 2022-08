Fondazione Sipario, verso un nuovo Cda

Calenda a Letta: «No a Fratoianni, no a Bonelli e no a Di Maio»

Online l'avviso pubblico per la nomina dei nuovi componenti. Per inviare le candidature c'è tempo fino a venerdì 12 Agosto

CASCINA — Dopo le recenti dimissioni del Consiglio di amministrazione della Fondazione Sipario Toscana onlus, il Comune di Cascina annuncia, per mezzo di una nota, che è stato pubblicato l'avviso per la selezione dei suoi nuovi componenti.

Il Cda, come da statuto, è composto da tre membri. "In caso di dimissioni - spiega il Comune di Cascina- i nuovi consiglieri dovranno essere nominati dall’assemblea dei partecipanti entro 45 giorni. Dovendo pertanto procedere alla designazione e alla successiva nomina del nuovo cda, è stato indetto un nuovo bando pubblico predisposto dall’Uoc Aziende Partecipate, nel quale sono indicati i requisiti preferenziali richiesti per individuare i soggetti maggiormente idonei alla copertura di tale incarico".

Per inviare le candidature c'è tempo fino alle 12 di venerdì 12 Agosto.

Il sindaco esaminerà i curricula pervenuti, valuterà la possibilità di effettuare eventuali colloqui ed individuerà i candidati ritenuti maggiormente idonei allo svolgimento dell'incarico in base alla qualificazione professionale e alle esperienze già maturate. Non è prevista, quindi, la formazione di una graduatoria di merito.