Lascia Petri, ecco il nuovo segretario generale

Altro avvicendamento al vertice della parte amministrativa del Comune: Petri va a Pietrasanta e viene sostituito da Franco Caridi, già a Siena

CASCINA — Ennesimo cambio di guardia al vertice dell'amministrazione comunale. L'ormai ex segretario generale Marco Petri, infatti, ha salutato Cascina dopo appena 7 mesi per trasferirsi a Pietrasanta, lasciando nuovamente vacante il posto che, precedentemente, era di Paolo Di Carlo, passato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il nuovo segretario generale, che entrerà in servizio a cominciare da lunedì 25 Settembre, sarà dunque Franco Caridi, che ha già ricoperto il ruolo in Comuni capoluogo come Arezzo e Siena, oltre che nella Provincia di Ascoli Piceno.

"Il dottor Petri ha scelto di passare al Comune di Pietrasanta e ciò ci ha dato la possibilità di puntare su una figura come il dottor Caridi, che ha alle spalle una carriera di altissimo profilo - ha commentato il sindaco Michelangelo Betti - la sua esperienza sarà assai utile al Comune per affrontare al meglio le prossime sfide impegnative, come quelle che ci pone di fronte il PNRR".

"Sono qui per mettere a disposizione dell’amministrazione comunale la mia esperienza - ha detto Caridi - credo che questa possa servire a migliorare le strutture complesse come quella di Cascina. In questo momento è necessario dare un maggior coordinamento tra le posizioni organizzative apicali e la parte politica per un’azione più condivisa".

Caridi non ha svolto soltanto funzioni di segretario generale, avendo anche una lunga l’esperienza in seno alla Corte dei Conti, nonché come giudice tributario, assegnato alla Corte di Giustizia di primo grado di Treviso e attualmente in servizio alla terza sezione della Corte di Giustizia di Lucca e alla seconda sezione della Corte di Giustizia di II grado per la Liguria di Genova.

Come revisore dei conti, inoltre, ha ricoperto il ruolo di presidente del Collegio sindacale di Amag Spa con sede ad Alessandria e di Amaga Spa di Abbiategrasso. Nel Luglio 2019, infine, è stato nominato presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale con ordinanza della sindaca Virginia Raggi.