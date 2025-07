Ponte sulla Srt 206, i lavori entrano nel vivo

Intervento da 380mila euro a cura della Provincia. Stop al transito fino al termine dei lavori, previsto per Settembre

CASCINA — Sono entrati nel vivo i lavori al ponte sulla Srt 206 nel comune di Cascina. L'intervento, a cura della Provincia di Pisa, è iniziato lo scorso 7 Luglio con lavorazioni iniziali alla parte dei sottoservizi.

"Mi preme ricordare - spiega il presidente della Provincia Massimiliano Angori- che i nostri sono lavori di manutenzione straordinaria non più rimandabili per garantire una sempre maggiore sicurezza della viabilità, interventi di un valore specifico di circa 380mila euro, e che rientrano in una cifra complessiva di 2,4 milioni di euro di risorse regionali assegnate alla Provincia di Pisa per interventi di manutenzione straordinaria sui ponti della Srt 206. Operazioni a cura dell'ente provinciale, lo ricordo, finalizzate a garantire una sempre maggiore sicurezza della viabilità per cittadini e imprese".

"Il cospicuo ammontare delle risorse che ci vengono trasferite dalla Regione Toscana - prosegue Angori- dimostra che l'ente provinciale è in grado di far fronte a finanziamenti rilevanti da investire nel miglioramento delle condizioni della viabilità".

"È bene sottolineare -aggiunge il consigliere Provinciale alle Infrastrutture e Viabilità dell'area Pisana, Matteo Puccioni - che si tratta di lavori della Provincia di Pisa che interessano per la prima il ponte in questione, dal momento che sulla SRT 206 ci sono diverse infrastrutture di cui si occupa il nostro Ente, essendo appunto una arteria molto estesa nella sua lunghezza in quanto strada regionale".

Per quanto riguarda il cronoprogramma, condiviso con le Associazioni di categoria e il Comune di Cascina, il traffico sarà interdetto alla viabilità fino al termine degli interventi, previsto per il mese di Settembre.