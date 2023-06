L'abbraccio in lacrime tra due fratelli attraverso le sbarre, al porto di Kalamata L'abbraccio in lacrime tra due fratelli attraverso le sbarre, al porto di Kalamata

venerdì 16 giugno 2023

Talenti musicali in gara per il premio Toscana

Audizioni alla Città del Teatro e concerto in piazza per il concorso rivolto ai giovani pianisti. Sono 85 i musicisti in gara

CASCINA — Conto alla rovescia per il Premio Toscana Città di Cascina, il concorso pianistico regionale rivolto a giovani pianisti toscani fino ai 35 anni di età. Si parte mercoledì 21 Giugno con le audizioni alla Città del Teatro. La sera del 25 Giugno appuntamento in piazza dei Caduti per la Libertà (dalle 20,45) per il concerto dei vincitori. Il premio, indetto e finanziato da Regione e Comune di Cascina, ha fatto il pieno di iscrizioni, con ben 85 giovani pianisti in gara. Il concorso, diviso per categorie, si avvale della direzione artistica del maestro Daniel Rivera e vedrà anche un comitato d’onore composto da Antonio Mazzeo (presidente del consiglio regionale della Toscana), Michelangelo Betti (sindaco di Cascina), Bice Del Giudice (assessora alla cultura del Comune di Cascina), Atos Davini (attore), Pier Paolo Tognocchi (presidente Fondazione Sipario Toscana) e Andrea Di Benedetto (presidente Polo Tecnologico di Navacchio). La giuria sarà composta da Misha Dacic (presidente), Vincenzo Marrone D'Alberti, Jin Ju, Federica Monti e lo stesso Daniel Rivera, tutti musicisti di fama internazionale.