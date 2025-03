​Scolmatore, Betti attacca Pisa

Zampetti, «mister quattro per cento», sbarca in tv: «Ho iniziato vendendo un box, adesso la casa a De Martino»

Il sindaco cascinese, “Discussione pisanocentrica, serve rispetto per i territori che si sacrificano per salvare la città”

CASCINA — Sull’onda del dibattito acceso dopo l’ultima emergenza meteo e il ruolo dello Scolmatore dell’Arno, interviene con toni critici il sindaco di Cascina Michelangelo Betti. Nel mirino, le recenti dichiarazioni provenienti dal Comune di Pisa e dirette alla Regione Toscana. “Mi colpisce vedere un confronto che si è sviluppato quasi esclusivamente da Pisa verso la Regione, dimenticando che lo Scolmatore non attraversa nemmeno un metro del territorio comunale pisano e protegge la città grazie a un sacrificio degli altri Comuni”, ha osservato Betti.

Il sindaco ha sottolineato la necessità di una visione d’insieme, ribadendo che “non si può ragionare per confini comunali o provinciali” quando si parla di sicurezza idrogeologica. “Serve un’agenda urbana e territoriale comune, che purtroppo oggi manca”, aggiunge.

Betti ha rivendicato anche la risposta del territorio all’emergenza del 14 e 15 Marzo, “Abbiamo reagito bene, sia a livello infrastrutturale che organizzativo. Certo, restano criticità che devono essere affrontate, ma è da qui che si deve partire per costruire un futuro più sicuro, non da sterili polemiche”.

Infine, un affondo contro chi, secondo il primo cittadino, sfrutta il tema per fini elettorali, “Sarebbe bene non intrecciare questioni così serie con le esigenze della campagna elettorale. E chi oggi critica la Regione dovrebbe ricordarsi che è al governo nazionale, con un Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini che ha scelto il ponte sullo Stretto come opera prioritaria, invece di occuparsi dell’assetto idrogeologico del Paese”.