Taglio del nastro per il nuovo parco inclusivo

Inaugurata la nuova area giochi a Sant'Anna. Nella piazza sorgeranno anche un campo da basket e saranno installati tavoli da ping pong

CASCINA — Il nuovo parco giochi inclusivo è pronto e in occasione del taglio del nastro ha già accolto decine di bambini. Il parco è stato realizzato nell'area di Piazza Nenni a Sant’Anna con il contributo della presidenza del Consiglio dei ministri e il coordinamento della Società della Salute Zona Pisana, ed ha ottenuto finanziamenti dal Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità ripartito dalla Regione Toscana. “Per noi questa è una bella occasione per inaugurare il parco insieme ai bimbi di Sant’Anna – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. Qui fino agli anni Settanta c’era un campo coltivato, poi con l’espansione urbanistica è diventata una ‘strana’ piazza con l’area verde. Grazie a un finanziamento statale e a risorse del Comune, con un progetto da oltre 100.000 euro siamo riusciti a inaugurare questo parco inclusivo che consegniamo a tutta la comunità. La riqualificazione della piazza proseguirà poi con la realizzazione del campo da basket e l’installazione di tavoli da ping pong”.

“È bello che nelle nostre comunità cresca la disponibilità di spazi pubblici accessibili a tutti e soprattutto inclusivi – è il saluto inviato da Serena Spinelli, assessora regionale al sociale –. In particolare quelli destinati all’attività ludica e motoria dei bambini e delle bambine, attrezzati e pensati per garantire quindi non solo l’accessibilità, ma anche e soprattutto la piena interazione, socializzazione, condivisione dei momenti di gioco e di crescita. Grazie quindi al Comune di Cascina e a tutti coloro che ne hanno reso possibile la realizzazione”.

“La SdS - ha aggiunto la vicepresidente della Società della Salute Valentina Ricotta -si occupa anche di tutte quelle azioni che portano al benessere, quindi anche la condivisioni di spazi per giocare porta a migliorare la salute. In base alle risorse a disposizione, abbiamo distribuito i soldi tra Cascina, Vecchiano e Pisa in base ai progetti presentati. Vi auguro di usufruire di questi spazi per stare bene insieme”.

A seguire i lavori e tutto l’iter è stato il vicesindaco Cristiano Masi. “Oggi apriamo il parco, poi apriremo i lavori per realizzare un campo da basket e metteremo due tavoli da ping pong – ha sottolineato Masi –, in modo che ci saranno spazi adeguati sia per i bambini più piccoli che per i ragazzi più grandi. Questa piazza, al centro della nostra città, sarà a disposizione di tutti. Ringrazio l’ufficio manutenzioni pubbliche che ha lavorato a lungo su questo progetto, aggiungendo ogni volta un particolare per renderlo più bello e dovendo anche fare i conti con i ritardi nella consegna dei giochi. La cosa che più conta, però, è che da oggi i nostri bambini potranno sfruttare al meglio quest’area con giochi inclusivi e con un disegno che ricalca il percorso dell’Arno sul nostro territorio”.

“Oggi è stato tagliato non solo un nastro ma anche un traguardo importante: il parco inclusivo di Sant’Anna, infatti, è soprattutto l’esito di un lavoro e un percorso condiviso e concertato fra la Società della Salute della Zona Pisana e i Comuni soci, mettendo al centro i bisogni dei cittadini che, nell’aprile scorso, ci ha consentito di vedere approvati tutti e tre i progetti presentati alla Regione Toscana – è il messaggio inviato dal presidente della SdS, Sergio Di Maio –: nello specifico per il parco di Sant’Anna di Cascina sono arrivati 91.000 euro, pari ai tre quarti dei 120.000 d’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera. Altri 56.000, però, sono andati a Vecchiano, sempre per la realizzazione di un parco inclusivo, e 55.000 a Pisa, per dotare il Club Scherma Di Ciolo di pulmino attrezzato per il trasporto di atleti diversamente abili e di una pedana paralimpica. Un totale di 202.000 euro interamente destinati all’inclusione delle persone con disabilità del territorio pisano”.