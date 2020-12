Coronavirus, 24 nuovi casi a Pisa

Natale, il messaggio di Beppe Grillo: «Faro tutti i vaccini in un unica siringata»

I nuovi casi positivi al Covid sono 42 sull'area pisana, in lieve risalita rispetto ai numeri dei giorni scorsi. Ecco anche il quadro sugli ospedali

PISA — Cascina 4, Crespina Lorenzana 1, Fauglia 1, Pisa 24, San Giuliano Terme 6, Vecchiano 1, Vicopisano 5.

E' la ripartizione dei nuovi casi Covid positivi di oggi nell'area pisana. Si tratta di 42 nuovi contagi che sono il doppio rispetto a ieri e due giorni fa quando erano stati 21 in entrambi i giorni.

In calo invece i ricoveri in ospedale. Tra Santa Chiara e Cisanello sono 106 ( rispetto ai 111 di ieri ) con 21 pazienti in terapia intensiva ( ieri erano 19 ).

Oggi in provincia di Pisa non si sono registrati decessi mentre in Toscana sono stati sei.