Covid, i numeri di San Giuliano Terme

Sono stati forniti dall'Amministrazione Comunale e segnalano un calo di persone attualmente positive. Non ci sono decessi

SAN GIULIANO TERME — Le persone attualmente positive al Coronavirus a San Giuliano Terme sono 69 (20 in meno rispetto allo scorso giovedì, giorno del penultimo bollettino settimanale), così ripartite: 66 in isolamento senza sintomi o con sintomi non critici, 3 ricoverate in ospedale (una in più rispetto a sette giorni fa).

Si segna anche un +29 sul fronte dei guariti. Anche in questo bollettino non vengono segnalati nuovi decessi: il totale resta fermo a 14 da marzo.

In Toscana i casi positivi ieri sono stati 10.969 (lo scorso giovedì erano 14.260).Il calo dei contagi dunque prosegue, anche se lentamente.