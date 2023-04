Covid, 14 nuovi contagi nel Pisano

Dal bollettino sanitario aggiornato alle ultime ventiquattro ore i dati che monitorano l'andamento dell'epidemia in Toscana

PISA — Tra ieri e oggi in provincia di Pisa sono stati accertati 14 nuovi casi di positività al Coronavirus. E' quanto emerge dal bollettino sanitario aggiornato alle ultime 24 ore, che monitora l'andamento dell'epidemia in Toscana.

Per quanto riguarda il territorio regionale nel suo complesso, il report odierno segnala 130 nuove positività e un decesso registrato nella provincia di Firenze. Le persone attualmente ricoverate in Toscana sono 163 (1 in più rispetto a ieri). 7 (1 in più) si trovano in terapia intensiva.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 183 tamponi molecolari e 1.347 tamponi antigenici rapidi: di questi l'8,5% è risultato positivo. Escludendo i tamponi di controllo sono stati eseguiti 231 test, il 56,3% dei quali è risultato positivo.