Covid, 17 nuovi casi tra Pisa e provincia

Sono 152 quelli rilevati in Toscana. I dati su positività e ricoveri dal bollettino regionale aggiornato alle ultime 24 ore

PISA — Tra ieri e oggi in provincia di Pisa sono stati accertati 17 nuovi casi di positività al Coronavirus.

Sono 152 quelli rilevati in Toscana, dove al momento risultano 8.144 positivi, in calo dello 0,7% rispetto a ieri. Di questi 178 (7 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 7 (1 in più) si trovano in terapia intensiva. Il report odierno non segnala nuovi decessi riconducibili al virus.

Dall'ultimo bollettino sono stati eseguiti 303 tamponi molecolari e 2.305 tamponi antigenici rapidi: di questi il 5,8% è risultato positivo. Escludendo i tamponi di controllo sono stati eseguiti 318 test, il 47,8% dei quali è risultato positivo.