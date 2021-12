Nuovi contagi record, 1.852 in provincia di Pisa

Prosegue la crescita esponenziale delle nuove positività al coronavirus rilevate quotidianamente sul territorio. Il dettaglio per Comune

PISA — Numeri da brividi quelli diffusi oggi dalla Regione Toscana, relativi ai nuovi casi Covid-19 rilevati nell'arco delle ultime 24 ore. Per quel che riguarda la provincia di Pisa, sono state accertate ben 1.852 nuove positività al coronavirus Sars-Cov2, più del doppio rispetto a ieri (695).

Questa la ripartizione per ambito territoriale e Comune di residenza:

- Area pisana, 792 casi: Cascina 236, Vicopisano 43, Vecchiano 59, Fauglia 17, San Giuliano Terme 140, Calci 25, Crespina Lorenzana 20, Santa Luce 5, Pisa 247



- Valdera, 711 casi: Ponsacco 121, Buti 40, Bientina 59, Calcinaia 83, Lajatico 8, Capannoli 38, Santa Maria a Monte 77, Palaia 26, Pontedera 157, Peccioli 24, Terricciola 22, Casciana Terme Lari 53, Chianni 3



- Alta Valdicecina, 48 casi: Montescudaio 11, Casale Marittimo 5, Guardistallo 3, Castellina Marittima 4, Riparbella 3, Pomarance 8, Monteverdi Marittimo 1, Volterra 13



- Comprensorio del Cuoio, 301 casi: Montopoli Valdarno 61, Castelfranco di Sotto 60, San Miniato 123, Santa Croce sull'Arno 57

La Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, ha contato complessivamente 15.830 nuovi casi di positività al virus, nuovo record assoluto.

I toscani ricoverati per Covid-19 oggi sono 676 (49 in più rispetto a ieri), 76 dei quali necessitano di assistenza in terapia intensiva (2 in meno).

Negli ospedali di Pisa, Santa Chiara e Cisanello, i ricoverati Covid sono in tutto 63 (3 in più rispetto a ieri), 13 dei quali in terapia intensiva (numero stabile). All'ospedale Lotti di Pontedera altri 13 ricoverati, uno soltanto in intensiva (stessi numeri di ieri).