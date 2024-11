DegustaPisa accoglie lo chef Gianfranco Vissani

XFactor, Mimì canta Dalla (per la prima volta in italiano) ed emoziona anche i giudici

La rassegna enogastronomica si terrà alla Camera di Commercio e premierà 10 imprese di Pisa e provincia che si sono distinte per la loro attività

PISA — Tutto pronto per la seconda edizione di DegustaPisa, l'iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana nord ovest e Terre di Pisa, con l'obiettivo di mettere insieme le eccellenze enogastronomiche di Pisa e della provincia. Alcune delle quali, tra l'altro, saranno premiate durante la rassegna.

L'appuntamento è fissato per venerdì 22 Novembre dalle 17 alle 20 nella sede della Camera di Commercio in piazza Vittorio Emanuele II. "DegustaPisa nasce dall'esigenza di valorizzare le eccellenze enogastonomiche del nostro territorio - ha affermato Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa - lo facciamo proprio attraverso un evento che vede protagoniste alcune delle principali realtà che contribuiscono a promuovere Pisa e la sua provincia".

"Enogastronomia, quindi cibo e vino, sono diretta espressione dell'ospitalità del territorio - ha commentato Paolo Pesciatini, assessore al Turismo - oggi parliamo di turismo non soltanto esperienziale, ma anche trasformativo, perché capace di incidere sulla psicologia dei nostri ospiti, che hanno la possibilità attraverso eventi come questo di scoprire prodotti d'eccellenza, oltre alle bellezze artistiche e monumentali della nostra città".

Ospite d'onore di questa seconda edizione sarà lo chef Gianfranco Vissani, già due Stelle Michelin per due suoi ristoranti e protagonista di numerosi programmi tv come Uno Mattina, Domenica In, La prova del cuoco, Linea Verde e Masterchef Magazine. "Un appuntamento veramente importante - ha detto - per la valorizzazione dei prodotti di qualità che caratterizzano questo territorio".

L'evento, aperto al pubblico, sarà caratterizzato da un format innovativo e originale, dove sarà possibile degustare gratuitamente i prodotti delle 10 aziende premiate: nelle categorie vino, formaggi, salumi, dolci, panificati, birra, gelato, liquori, tartufi e cioccolato.

Nel corso dell'iniziativa, che vedrà gli interventi del presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi, del sindaco di Pisa Michele Conti e del segretario generale della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Cristina Martelli, oltre ad autorità e amministratori locali dei territori delle aziende premiate, sarà consegnato un riconoscimento a 10 aziende produttrici di Pisa e provincia che hanno contribuito a promuovere e valorizzare il territorio pisano e le sue eccellenze enogastronomiche.