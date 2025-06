Emicrania, un incontro aperto a Pisa

Il 23 Giugno specialisti a confronto all’ospedale Santa Chiara per spiegare sintomi e nuove terapie. Iniziativa a numero chiuso dell’Aoup.

PISA — Un’occasione per conoscere meglio l’emicrania e affrontarla con strumenti aggiornati. L’Aoup partecipa alla giornata promossa dalla Fondazione Onda ETS con un incontro dedicato, in programma a Pisa domenica 23 Giugno dalle 15 alle 17 all’Edificio 13 dell’ospedale Santa Chiara, sede dell’Unità operativa di Neurologia diretta da Gabriele Siciliano.

Il titolo dell’appuntamento è chiaro: “Emicrania episodica e cronica: aggiornamento su efficacia e tollerabilità delle terapie target”. A condurlo saranno i neurologi Sara Gori e Filippo Baldacci, con l’intento di parlare sia agli operatori sanitari sia alle persone che convivono con questa patologia.

L’emicrania è una malattia cronica che, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, colpisce circa il 12 per cento degli adulti e rappresenta la seconda causa di disabilità al mondo. Le donne, in particolare, sono colpite tre volte di più rispetto agli uomini.

Durante l’incontro si parlerà anche di comportamenti e abitudini da adottare per limitare gli attacchi: riconoscere in tempo i segnali, gestire il dolore con trattamenti sintomatici e ricorrere, quando necessario, a terapie preventive per ridurre l’impatto sulla vita quotidiana.

L’incontro è gratuito, ma a numero chiuso: massimo 20 posti disponibili, con prenotazione obbligatoria scrivendo a amb.cefaleapisa@ao-pisa.toscana.it. Le adesioni saranno accettate in ordine cronologico.