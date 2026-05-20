Ferrieri Caputi arbitra Lazio-Pisa

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​La direttrice di gara livornese arbitrerà Lazio-Pisa. Al Var Ghersini, assistenti Niedda ed Emanuele per la sfida dell’Olimpico

PISA — Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno a dirigere Lazio-Pisa, gara valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 23 Maggio alle 20.45 allo stadio Olimpico.

Per l’arbitro toscano si tratta di una designazione significativa per chiudere la stagione dei nerazzurri, già retrocessi in Serie B ma chiamati a onorare l’ultimo impegno contro una Lazio ancora in corsa per i propri obiettivi europei.

Ad assistere Ferrieri Caputi ci saranno Niedda ed Emanuele, mentre il quarto ufficiale sarà Di Marco. In sala Var opereranno Ghersini e Piccinini come assistente Var.

La direttrice di gara livornese che ha studiato a Pisa aveva già arbitrato il Pisa nel 2023-24 contro il Como.