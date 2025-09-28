Filippo Macchi è l'Atleta dell'Anno

Alla Giornata del Veterano Sportivo premiati anche Riccardo Grulliero, Simone Vanni e Michela Sancochi, oltre alla Scuola Fragale e al Club Di Ciolo

PISA — Si è svolta ieri al Grand Hotel Golf di Tirrenia la Giornata del Veterano Sportivo, organizzata dalla sezione pisana “G. Giagnoni” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, con la consueta premiazione degli atleti dell’anno.

Il prestigioso riconoscimento di Atleta dell’Anno 2024 è andato a Filippo Macchi, schermidore classe 2001, cresciuto nel Circolo Scherma Navacchio e ora tesserato per le Fiamme Oro. Macchi ha raggiunto importanti risultati a livello mondiale ed europeo, culminati nel 2025 con la vittoria del titolo mondiale a squadre a Tbilisi, mentre lo scorso anno ha ottenuto due medaglie d'argento alle Olimpiadi.

Il premio Atleta Emergente dell’Anno 2024 è stato assegnato a Riccardo Grulliero, giovane talento del tennis tavolo classe 2010, capace di imporsi nel doppio U15 a livello nazionale e di ottenere il secondo posto a squadre U19. Già inserito nella Nazionale U15, Grulliero milita nella squadra Physis Servizi Ambiente Cascina.

A ricevere il premio come Tecnico Sportivo dell’Anno è stato Simone Vanni, anche lui espressione del mondo della scherma.

Premiati anche la veterana sportiva Michela Santocchi (atletica leggera) e il giornalista sportivo Michele Bufalino, con una lunga attività nel panorama locale.

Il giovane atleta emergente dell'anno Pietro Grulliero (Foto Nieddu)

Tra i riconoscimenti speciali, spazio alla Scuola Arti Marziali Fragale e al Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, con la squadra di fioretto e spada per atleti “seduti”. Premi fedeltà invece per Paolo Antonioli, Fausto Bellini, Mauro Billi, Salvatore Cultrera, Antonio Giuntini e Nicola Salvatorini.

Durante la cerimonia è intervenuta anche l’assessora allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, "È un evento istituzionale, ma io sono particolarmente felice di essere qui. Ringrazio i veterani dello sport per rinnovare questo appuntamento annuale. È un momento di premiazioni dove abbiamo tante eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto è un’occasione per stare insieme e ritrovarci".

Scarpa ha aggiunto, "Sappiamo che lo sport è una grande macchina valoriale, riflette benefici in tanti settori. L’amministrazione sta investendo molto, non solo in termini di risorse ma anche di impegno. Veniamo da una notte bianca dello sport molto partecipata, e continuiamo a sostenere associazioni e progetti di inclusione. Oggi è una giornata di festa e sono orgogliosa di vedere premiate persone con cui ho condiviso un lungo percorso. Lo sport insegna valori che restano dentro e aiutano in ogni aspetto della vita"

La GIornata del Veterano Sportivo (Foto Nieddu)

Michele Bufalino Giornalista sportivo dell'anno (Foto Nieddu)