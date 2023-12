Province-Autolinee Toscane, è scontro

Il blocco dei mezzi Euro 2 dal 2024 preoccupa i presidenti di Provincia, che chiedono alla Regione di intervenire; l'azienda risponde

FIRENZE — Botta e risposta immediata tra l'Unione delle Province della Toscana e Autolinee Toscane. Oggetto del contendere, come si capisce, è il trasporto pubblico: per le Province toscane, infatti, hanno annunciato una class action contro l'azienda se, dal 1° Gennaio 2024, non sarà in grado di assicurare il servizio sui territori della Regione.

"La decisione è stata presa nel corso di un direttivo straordinario dei presidenti provinciali dopo che Autolinee Toscane ha annunciato tagli al servizio - hanno spiegato i presidenti delle Province - la comunicazione alle Province è stata fatta solo in questi giorni, malgrado la causa dei disagi non siano eventi imprevisti o emergenze, ma una norma: il divieto di circolazione dei bus di categoria Euro 2, che porterà al blocco di quasi 240 mezzi".

"Riteniamo inaccettabile questa mancanza di programmazione di una multinazionale che, con la gara unica, avrebbe dovuto portare nella nostra Regione qualità dei servizi, investimenti ed efficienza - hanno aggiunto - tale divieto è noto almeno dal 2021 ed era assolutamente prevedibile. Invitiamo la Regione a esercitare il proprio ruolo di controllo e rivolgiamo un appello ai parlamentari e soprattutto ai prefetti affinché sostengano la nostra richiesta al Governo".

Ma per i presidenti di Provincia, anche se il problema venisse aggirato, le criticità non sarebbero risolte del tutto. "Per fine 2024 è previsto il divieto ai mezzi Euro 3 - hanno concluso - non è dato sapere i piani di investimento, ma il blocco di altri 700 mezzi sarebbe il definitivo colpo di grazia".

Da Autolinee la risposta è stata immediata e, come ha sottolineato la stessa azienda, piena di meraviglia. "Abbiamo già posto il problema di una deroga per l’uso dei bus Euro 2 nei mesi scorsi, come hanno fatto anche tante aziende di trasporto pubblico - hanno spiegato - la difficoltà di sostituzione degli Euro 2 dipende da molti fattori, ma che il problema fosse noto, lo dimostra il fatto che la richiesta di deroga è arrivata anche dall’Anci, dalla Conferenza della Regioni, oltre che da tante aziende private e dalle associazioni di categoria".

"Ciononostante, abbiamo raddoppiato gli acquisti di mezzi previsto dal contratto di gara per il primo anno, 200 in tutto, e ci siamo mossi da tempo per cercare di accelerare la sostituzione degli Euro 2 - hanno argomentato - abbiamo già investito direttamente oltre 370 milioni di euro in Toscana in soli due anni, cosa che non è mai successa in precedenza. In altre Regioni, a fronte di questa e altre difficoltà come la carenza di autisti, è stato tagliato il servizio, mentre qui non è successo".

"In Toscana, si pagano i ritardi nell’assegnazione della gara di 6 anni, che ci hanno obbligato a comprare i vecchi bus Euro 2 ed Euro 3 - hanno replicato - di fronte al problema del divieto degli Euro 2, non solo abbiamo coinvolto tutti gli enti, ma abbiamo anche cercato, d’intesa con la Regione, altre soluzioni: purtroppo anche dalle società private sono arrivate proposte solo di poche decine di mezzi, a dimostrazione che la crisi del settore non riguarda solo noi".

Per l'azienda, comunque, il rispetto dei termini della gara è fondamentale anche per il futuro. "È la chiave per continuare a investire e cambiare il parco mezzi - hanno concluso - sempre la gara consentirà di far entrare entro il 2025 complessivamente 1.005 bus, di fatto raggiungendo il rinnovamento della metà della flotta toscana, facendone abbassare l’età media dai 14 anni del 2021, a una media europea, circa 6 anni. C'è una emergenza nazionale, noi stiamo lavorando per recuperare ritardi degli anni passati, e la colpa sarebbe nostra?".