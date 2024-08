95 anni e non sentirli, Angelo in cima al podio

Ai campionati mondiali Master in Svezia, Squadrone, ex colonnello della Folgore, ha centrato l'ennesimo successo di una incredibile carriera da atleta

GÖTEBORG (SVEZIA) — Un altro, grande successo per Angelo Squadrone, il maratoneta dei record. L'ex colonnello della Folgore, 95 anni, originario della Puglia ma residente a Pisa dal 1954, nei giorni scorsi ha infatti conquistato il gradino più alto del podio ai campionati mondiali Master.

A Göteborg, in Svezia, il 95enne ha infatti concluso i 10 chilometri della corsa della categoria M95 in 1:49:03, aggiungendo così un ulteriore capitolo alla sua eccezionale storia di maratoneta senza età.

Un'altra soddisfazione per Angelo, che soltanto qualche mese fa era stato premiato dal Comune di Pisa in occasione del suo compleanno, dopo aver corso la mezza maratona della sua città, concludendo il percorso in 3:37:51.

Nella sua carriera da corridore, Squadrone ha partecipato a molte maratone e vinto tante gare nella propria categoria: vanta oltre 130 maratone riconosciute dalla Fidal, ma ne ha corse anche un numero superiore. Nel 2022, invece, ha vinto a Grosseto i titoli europei master su strada, nel 2023 ad Acireale in 3 giorni ha conquistato gli 800, 1500 e 5000 metri nei campionati italiani.