I costruttori di yacht si formano a Pisa

Nella sede della Port Authority prende il via il corso dedicato alla formazione di tecnici qualificati promosso da Isyl Academy

PISA — Un corso di 1800 ore per formare professionisti in grado di gestire le fasi di progettazione, costruzione e refit nei cantieri navali, collaborando con studi tecnici e uffici di progettazione.

Prenderà ufficialmente il via lunedì 3 Novembre, nella sede della Port Authority di Pisa, il nuovo corso Yacht Design & Construction Specialist (D&C) promosso da Isyl Academy, dedicato alla formazione di tecnici altamente qualificati nella progettazione e costruzione di yacht.

Il corso, realizzato in collaborazione con i principali cantieri del distretto toscano e nazionale – Azimut|Benetti, Codecasa, Perini Navi, Overmarine Group, Sanlorenzo, Lusben, Tankoa – integra lezioni teoriche, laboratori pratici e stage in azienda, con moduli in lingua inglese e focus su innovazione digitale, sostenibilità e design tecnologico. Formerà 25 studenti, selezionati su numerose candidature provenienti da tutta la Toscana e da altre regioni italiane.La Port Authority di Pisa, spiega la società in una nota, ha messo a disposizione gli spazi per lo svolgimento delle lezioni, contribuendo attivamente alla definizione dei contenuti didattici e fornendo un supporto tecnico e operativo alla costruzione del programma formativo.

“Sostenere la formazione e l’innovazione nel comparto nautico - sottolinea il presidente della Port Authority di Pisa Mirko Benetti- significa investire nel futuro del nostro territorio. Il respiro del Navicelli è anche questo: cultura, conoscenza e visione condivisa”.

Il corso, gratuito, è cofinanziato dal programma regionale Toscana Fse+ 2021/2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.